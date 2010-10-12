Генпрокуратура подала иск к Газпрому и Нафтогазу

Генеральная прокуратура Украины подала иск в Арбитражный суд Москвы к ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщил представитель суда.

Он добавил, что в качестве третьих лиц по делу выступают Кабинет министров Украины и Министерство топлива и энергетики Украины.

Дата предварительных слушаний не определена, а подробности арбитражного спора не сообщаются.

Отмечается, что в пресс-службе Генпрокуратуры Украины отказались комментировать эту информацию по телефону. "Я не могу комментировать это по телефону", - сказал собеседник агентства.