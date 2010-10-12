Генпрокуратура подала иск к Газпрому и Нафтогазу
16:33, 12 октября 2010Политика
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В Арбитражный суд Москвы
Генеральная прокуратура Украины подала иск в Арбитражный суд Москвы к ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщил представитель суда.
Он добавил, что в качестве третьих лиц по делу выступают Кабинет министров Украины и Министерство топлива и энергетики Украины.
Дата предварительных слушаний не определена, а подробности арбитражного спора не сообщаются.
Отмечается, что в пресс-службе Генпрокуратуры Украины отказались комментировать эту информацию по телефону. "Я не могу комментировать это по телефону", - сказал собеседник агентства.
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