Янукович упоминает Господа, когда думает о власти

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил первому вице-премьер-министру, министру финансов Николаю АЗАРОВУ проанализировать ситуацию в экономике и разработать меры для смягчения негативных последствий в результате политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил В.ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Я хотел бы, чтобы вы, Николай Янович (АЗАРОВ), подумали, как приостановить те процессы, которые уже начались. Мы должны посмотреть со всех сторон, чтобы смягчить негативные последствия и сделать так, чтобы не дестабилизировать экономическую ситуацию», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также выступил с критикой заявлений политиков, которые призывают «остановить предприятия и устроить политическую забастовку». «Мы знаем, чем это заканчивается. Остановка предприятий и дестабилизация экономики не способствуют решению политического кризиса. Я считаю, что мы должны молить Бога, чтобы он дал нам терпение, мы дождемся решения Конституционного Суда, каким бы оно ни было, и будем действовать исключительно в правовой плоскости», - подчеркнул он. При этом он не стал оценивать причины, по которым 5 судей КС отказались участвовать в рассмотрении дела о конституционности указа Президента о роспуске ВР. "Пусть это останется на совести этих людей", - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что сейчас повторяется ситуация, аналогичная той, которая складывалась в 2004 году во время президентских выборов. По его словам, эта ситуация привела к экономическому кризису. «Угольная отрасль до сих пор не может из этого выйти. К примеру, тогда добывалось 226 млн. тонн угля, а сегодня – около 80 млн. Можно сравнить эти цифры», - аргументировал он.

При этом премьер-министр подчеркнул, что нынешнее правительство не будет повторять «путь политиков, которые называют себя демократами, а делают все наоборот, пренебрегая Конституцией, законами и интересами людей».

«Мы сделаем все, чтобы даже в таких условиях страна развивалась», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.