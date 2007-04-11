Чорновил увидел, как Тимошенко ведет войну против Ющенко

Инициатором политического кризиса была лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, чтобы в государстве были проведены внеочередные президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента заявил член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

По его словам, настоящие инициаторы кризиса не имели никаких намерений проводить внеочередные парламентские выборы. «Вся эта война велась не против парламента, не против коалиции, не против правительства», - считает Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО прекрасно понимала, что на внеочередных выборах она не достигнет победы. «Реально происходили действия, направленные на проведение внеочередных президентских выборов», - заметил Т.ЧОРНОВИЛ. По его мнению, это и было главной задачей фракции БЮТ и Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутат утверждает, что предусматривалось «введение В.ЮЩЕНКО в неконституционное поле», чтобы он подписал «явно неконституционный указ».

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что инициаторы кризиса прекрасно понимали, что Конституционный Суд признает этот указ неконституционным и, как следствие, «под осуждение мировой общественности» будет попытка cменить Президента Украины В.ЮЩЕНКО, и «поставить на эту должность Ю.ТИМОШЕНКО».

Т.ЧОРНОВИЛ подчеркнул, что Партия регионов не хочет «принимать участие в этих грязных сделках».

Он подчеркнул, что фракция Партии регионов продолжает настаивать на том, что указ о роспуске парламента неконституционен, и он должен быть отменен, а стороны должны вернуться «к нормальным переговорам», к нормальному сотрудничеству и сохранить мир и покой в стране.

По словам депутата, Президент уже понял данную ситуацию, и он осознает, что решение Конституционного Суда «прогнозируемо для него», и оно приведет к последствиям: «либо необходимость самому отречься должности, либо начало импичмента».

«Мы против такого развития событий», - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.

От имени фракции Партии регионов он еще раз обратился к В.ЮЩЕНКО с призывом «прекратить играть в амбиции, прекратить играть с разбрасыванием ультиматумов и неконструктивных требований» и вернуться к нормальному диалогу.

Т.ЧОРНОВИЛ считает, что Президент должен отменить указ о роспуске ВР, все стороны должны вернуться за стол переговоров, а уступки «с обеих сторон должны быть в интересах государства, а не в интересах одной или другой политической силы».