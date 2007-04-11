Янукович нашел предлог приостановить указ Ющенко

Правительство намерено обратиться к Президенту Украины с просьбой приостановить действие указа о досрочных выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на заседании правительства.

«Я предлагаю сегодня рассмотреть обращение к Президенту Украины, одним из центральных вопросов которого должен стать вопрос о приостановлении действия указа Президента в связи с переносом рассмотрения дела в Конституционном Суде», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр уверен, что приостановление действия указа может стать «первым шагом, который позволит успокоить общество». «Если он (Президент – УНИАН) этого не сделает – последствия, которые могут быть неизвестно какими, будут на его совести», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ поручил Секретариату Кабинета министров подготовить проект обращения правительства к Президенту Украины. «Рассмотрим его в рабочем порядке», - предложил глава правительства.