У Януковича появилась надежда

Экономическая и политическая ситуация в Украине ухудшается.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабинета министров, заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что вчера во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО у него появилась надежда, что может наметиться движение на снижение напряженности в обществе. Премьер подчеркнул, что услышал от В.ЮЩЕНКО предложение, говорящее о том, что у него «есть настроение искать компромисс».

В ходе встречи В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ договорились провести во второй половине дня встречу с лидерами фракций и рассмотреть блок вопросов, которые предложил Президент, в частности, среди них был и вопрос о возможности отмены указа Президента о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Однако эта встреча не состоялась, поскольку на нее не пришли представители оппозиции, хотя Президент, как «политик представляющий интересы оппозиции», сказал, что они будут. Поскольку эта встреча не состоялась, то не был получен ответ, отменит ли Президент свой указ.