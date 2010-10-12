Тимошенко просит украинцев подтолкнуть власть к нужным выводам

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан на выборах в органы местного самоуправления поддержать оппозиционные силы.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает ее официальный сайт.

"Я знаю, что у вас разные предпочтения. Выберите какую-либо партию, политическую силу, которая сегодня находится в оппозиции. Не суть важно, какая вам ближе к сердцу, но покажите власти, что вы не воспринимаете ни этот Налоговый кодекс, против которого 3 тысячи предпринимателей в Запорожье поднялись позавчера. Покажите, что вы не воспринимаете эту ситуацию с ценами, которая на базе печати пустых денег делается… Ваш голос – это будет ваше право. От честных выборов сегодня зависит все", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что от активности граждан на местных выборах зависит будущее развитие страны. "Выборы в местные органы власти – это то, что у вас в руках. Не верьте, что вы ни на что не влияете. Каждый раз, когда происходят выборы, это хотя бы тот единственный момент, когда власть в ваших руках и ею можно распорядиться", - убеждена она.

"Сегодня очень важно, как вы оцените работу этой власти. Если сегодня вы сможете показать, что эта политика вами не воспринимается, то, возможно, и эта власть сделает в дальнейшем выводы. Но если вы поставите свою галочку возле представителей сегодняшней власти – это будет, по сути, ваша печать и ваша подпись под тем, что всю эту политику вы одобряете, они будут думать, что это вам сегодня подходит", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.