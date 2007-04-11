Яценюк летит в Страсбург вместо Ющенко
09:29, 11 апреля 2007Политика
1172 0
Министр встретится с генеральным секретарем Совета Европы
Сегодня в заседании комитета министров Совета Европы в Страсбурге (Франция) примет участие министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
Об этом журналистам сообщил спикер МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.
Также, по его словам, сегодня в Страсбурге А.Яценюк встретится с генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ. Также запланирован совместный подход А.Яценюка и Т.Девиса к прессе после завершения их встречи.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, как это планировалось раньше, сегодня в Страсбург не летит.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter