Арестовать краденные миллионы «Элита-Центр»не дали украинские судьи
Милиция идет по следам Волконского
Правоохранительные органы Украины и стран СНГ установили
наличие у организатора аферы «Элита-Центр» Александра ВОЛКОНСКОГО по меньшей
мере 5 паспортов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в
Киеве сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.
«Мы идем буквально по следу главного организатора этой аферы и знаем уже как
минимум 5 паспортов, которые он использовал для прикрытия… последний он
получил после исчезновения из Украины… Я подозреваю, что у него в кармане есть
еще несколько (паспортов – УНИАН)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его словам, сегодня в рамках расследования дела относительно аферы
«Элита-Центр» «есть полное взаимодействие» сотрудников милиции Украины с их
коллегами из России и стран Балтии.
«Мы делаем все возможное, чтобы задержать его (ВОЛКОНСКОГО - УНИАН). К
сожалению, задержание денег или части награбленных средств нам не удалось
из-за неконструктивной позиции украинских судов, которые, ссылаясь на разные
неурегулированные нормы, не дали возможности арестовать несколько десятков
миллионов гривен, найденных нами на счетах зарубежных банков», - отметил
министр.
При этом, отвечая на один из вопросов, министр сказал, что следствию известна
и настоящая фамилия А.ВОЛКОНСКОГО, место его рождения, место и время получения
образования, родственные связи.