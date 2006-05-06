Арестовать краденные миллионы «Элита-Центр»не дали украинские судьи

Правоохранительные органы Украины и стран СНГ установили

наличие у организатора аферы «Элита-Центр» Александра ВОЛКОНСКОГО по меньшей

мере 5 паспортов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в

Киеве сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

«Мы идем буквально по следу главного организатора этой аферы и знаем уже как

минимум 5 паспортов, которые он использовал для прикрытия… последний он

получил после исчезновения из Украины… Я подозреваю, что у него в кармане есть

еще несколько (паспортов – УНИАН)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, сегодня в рамках расследования дела относительно аферы

«Элита-Центр» «есть полное взаимодействие» сотрудников милиции Украины с их

коллегами из России и стран Балтии.

«Мы делаем все возможное, чтобы задержать его (ВОЛКОНСКОГО - УНИАН). К

сожалению, задержание денег или части награбленных средств нам не удалось

из-за неконструктивной позиции украинских судов, которые, ссылаясь на разные

неурегулированные нормы, не дали возможности арестовать несколько десятков

миллионов гривен, найденных нами на счетах зарубежных банков», - отметил

министр.

При этом, отвечая на один из вопросов, министр сказал, что следствию известна

и настоящая фамилия А.ВОЛКОНСКОГО, место его рождения, место и время получения

образования, родственные связи.