Наша Украина поведет своих сторонников к КС
08:34, 11 апреля 2007Политика
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Состоится брифинг Кириленко
11 апреля о 9:00 по инициативе партии «Наша Украина» стартует шествие под лозунгом «Честный суд – честные выборы», которое начнется с Европейской площади, пройдет по улице Михайловская, Софийской площади, улицам Владимирской и Антоновича (бывшая Горького), улице Толстого.
В 10:00 во время прохождения шествия мимо Конституционного Суда состоится брифинг лидера партии «Наша Украина» Вячеслава Кириленко и представителей «Нашей Украины».
В этот же день в 16:00 на Европейской площади состоится акция «Нашей Украины» «Геть зРаду!».
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