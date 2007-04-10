Ющенко: перенос выборов можно обсуждать, если...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что вопрос о переносе досрочных выборов в Верховную Раду Украины может обсуждаться только в рамках определенных Конституцией Украины сроков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью представителям иностранной прессы, отвечая на вопрос, могут ли быть перенесены парламентские выборы.

При этом он подчеркнул, что это может быть предметом обсуждения, но главное «найти конституционную формулу, чтобы она не подвергалась ревизии, и были сформулированы четкие безоткатные моменты в этом вопросе».