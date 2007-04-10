Съезд НСНУ может состояться уже завтра

Лидер партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает, что завтра может состояться съезд НСНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«Можем провести съезд и завтра, и по этому поводу сегодня будут проводиться собрания», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, Совет партии “Наша Украина” принял решение провести съезд политической партии “Народный Союз Наша Украина" 16 апреля.

Планируется, что на съезде 16 апреля будут утверждены избирательные списки партии.