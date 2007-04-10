Виктор Ющенко передал Януковичу 15 позиций для компромисса
Об этом он сообщил иностранным СМИ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сформулировал 15 позиций для компромисса, который сегодня рассматривается премьерской командой.
Об этом сообщил Президент на встрече с иностранными СМИ.
В частности, отвечая на вопрос могут ли быть перенесены сроки выборов В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня утром встречался с премьер-министром и сформулировал план действий, который состоит из 15-ти пунктов и призван урегулировать ситуацию.
В.ЮЩЕНКО отметил, что они с В.ЯНУКОВИЧЕМ договорились не обнародовать этот план пока на рабочем уровне стороны не обменяются позициями.
По информации Президента, после этого разговора В.ЯНУКОВИЧ собирал свой политсовет и они обсуждали эти предложения.
По словам В.ЮЩЕНКО, эти предложения состоят из трех разделов. Первый раздел заключается в формулировке общей оценки тех процессов, которые привели к парламентскому кризису, а также к выработке солидарной позиции по ряду правовых вопросов, в том числе и указу президента о роспуске парламента.
Второй блок, по словам В.ЮЩЕНКО, носит содержательный характер. «Это суть компромиссов, которые нужно принять в контексте действия указа», - сказал он.
Также необходимо принять ряд законов и решений, которые восстановят баланс власти, систему противовесов, а также выработать механизмы, которые бы сделали невозможным повторение ситуации с формированием неконституционного большинства, или просто заявить о готовности это сделать.
К третьему блоку В.ЮЩЕНКО отнес необходимость возобновления консультаций в рамках ведущих парламентских сил. В частности, представителей проправительственной коалиции и оппозиции. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что политические силы должны приобщиться к процессу формирования плана урегулирования, поскольку они должны его потом выполнять.