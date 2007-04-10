Виктор Ющенко передал Януковичу 15 позиций для компромисса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сформулировал 15 позиций для компромисса, который сегодня рассматривается премьерской командой.

Об этом сообщил Президент на встрече с иностранными СМИ.

В частности, отвечая на вопрос могут ли быть перенесены сроки выборов В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня утром встречался с премьер-министром и сформулировал план действий, который состоит из 15-ти пунктов и призван урегулировать ситуацию.

В.ЮЩЕНКО отметил, что они с В.ЯНУКОВИЧЕМ договорились не обнародовать этот план пока на рабочем уровне стороны не обменяются позициями.

По информации Президента, после этого разговора В.ЯНУКОВИЧ собирал свой политсовет и они обсуждали эти предложения.

По словам В.ЮЩЕНКО, эти предложения состоят из трех разделов. Первый раздел заключается в формулировке общей оценки тех процессов, которые привели к парламентскому кризису, а также к выработке солидарной позиции по ряду правовых вопросов, в том числе и указу президента о роспуске парламента.

Второй блок, по словам В.ЮЩЕНКО, носит содержательный характер. «Это суть компромиссов, которые нужно принять в контексте действия указа», - сказал он.

Также необходимо принять ряд законов и решений, которые восстановят баланс власти, систему противовесов, а также выработать механизмы, которые бы сделали невозможным повторение ситуации с формированием неконституционного большинства, или просто заявить о готовности это сделать.

К третьему блоку В.ЮЩЕНКО отнес необходимость возобновления консультаций в рамках ведущих парламентских сил. В частности, представителей проправительственной коалиции и оппозиции. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что политические силы должны приобщиться к процессу формирования плана урегулирования, поскольку они должны его потом выполнять.