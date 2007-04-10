Ющенко обвинил суды в дискредитации позиции Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает обеспокоенность чрезмерной политизацией работы судебной системы в целом и Конституционного Суда в частности.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня во время встречи с лидерами объединенной оппозиции - председателем партии «Наша Украина» Вячеславом КИРИЛЕНКО, лидером Гражданского движения «Народная самооборона» Юрием ЛУЦЕНКО и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

«Политизация вокруг суда такова, что она может дискредитировать работу самого Конституционного Суда», - сказал Президент.

Говоря о последних решениях некоторых судов общей юрисдикции относительно невыполнения Указа Президента от 2 апреля, В.ЮЩЕНКО сказал, что это иллюстрирует желание определенных участников политического процесса «прежде всего, заблокировать правовой процесс или увидеть его в искаженном свете».

Он отметил, что постановления, принятые на днях Феодосийским и Артемовским райсудами, являются «сомнительными» ввиду того, что эти учреждения рассматривали дела, не относящиеся к их юрисдикции. «Но это делается сознательно, вызывающе, демонстрируя, что можно дискредитировать позицию Президента», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь лидеры демократических политических сил проинформировали главу государства о мероприятиях, которые они планируют провести при участии широких слоев общественности в поддержку Указа Президента и судей КС. В.КИРИЛЕНКО, кроме того, проинформировал Президента о результатах заседания Политсовета «Нашей Украины».