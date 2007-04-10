Помощника Президента РФ расстроила ситуация в Украине

Россия надеется, что ситуация в Украине будет урегулирована в конституционном русле, однако есть вопросы, насколько действия властей соответствуют Основному Закону.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве помощник Президента РФ Сергей ПРИХОДЬКО, сообщает РИА “Новости”.

"Мы надеемся, что хватит у главы Украинского государства ответственности и возможности, чтобы события развивались исключительно в конституционном русле, а здесь у нас есть некоторые вопросы, насколько некоторые шаги и действия этому принципу соответствуют", - С.ПРИХОДЬКО.

Он отметил, что и российскому руководству, и рядовым гражданам России небезразлично, что происходит в Украине.

Помощник Президента РФ подчеркнул, что Украина является близким, дружественным России государством. "Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы эта страна была сильной, независимой, самодостаточной, ответственной перед собственным народом и международным сообществом", - сказал С.ПРИХОДЬКО, заявив, что "усилия, которые предпринимаются для расшатывания ситуации, расстраивают".