Теризбирком работает без госрегистрации

Территориальная избирательная комиссия в Хотинском районе Черновицкой области до сих пор работает без государственной регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил местным СМИ наблюдатель Общественной сети «Опора» Юрий ХОРУНЖИЙ.

По его словам, теризбирком в Хотинском районе не может зарегистрироваться в связи с отсутствием на протяжении последних 6 месяцев государственного регистратора. Невзирая на это, комиссия работает в привычном режиме, однако нет сметы и расчетного счета, объяснил наблюдатель.

Однако, все участники избирательного процесса, с которыми удалось пообщаться представителю ОС «Опора», не видят в этом возможности срыва выборов.

7 октября территориальная избирательная комиссия в полном составе направила письмо-обращение к председателю Хотинской РГА, председателю Хотинского районного совета и главы Черновицкой облгосадминистрации с просьбой посодействовать решению проблемы и ускорить процесс регистрации ТИК.