Спикер Госдумы РФ: Ющенко попирает демократию

Спикер Государственной думы Российской Федерации Борис ГРЫЗЛОВ охарактеризовал как "попрание демократии" в Украине указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента.

"Мы считаем неконституционным указ Президента о роспуске парламента, недопустимым считаем и введение чрезвычайного положения в стране", - заявил Б.ГРЫЗЛОВ журналистам во вторник, сообщает РИА «Новости».

Б.ГРЫЗЛОВ сообщил, что в понедельник он обсудил с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ поддержку, которую способна оказать со своей стороны Госдума.

По его словам, "была достигнута договоренность со спикером Верховной Рады о взаимодействии, в том числе и в рамках публичных заявлений, состоится и поездка делегации Госдумы в Украину".

Как заявил Б.ГРЫЗЛОВ, делегация Госдумы в ближайшие дни может направиться в Украину с тем, чтобы в качестве официальных представителей участвовать как посредники и наблюдатели для разрешения политического кризиса в стране.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы РФ, координатора по связям с ВР Украины Александра ЛЕБЕДЕВА, завтра делегация Государственной думы РФ посетит Верховную Раду Украины.

По данным пресс-службы, сегодня в 19.00 по московскому времени российские депутаты вылетают в Киев.

11 апреля в первой половине дня делегация из 20-ти депутатов Госдумы, представляющих Группу по связям с ВР Украины, а также группа российских политологов, планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Также запланированы встречи с руководством ВРУ, Кабинета Министров, народными депутатами и членами правительства Украины.

В программе пребывания делегации в Киеве также запланирована встреча с предстоятелем Украинской православной церкви МП митрополитом Владимиром, посещение Киево-Печерской лавры и Музея голодомора.