Янукович наградил Лукаш за «защиту конституционных прав украинцев»

Виктор Янукович присвоил звание "заслуженный юрист" первой заместительнице главы своей администрации, представителю Президента в Конституционном суде Елене Лукаш.

На официальном сайте главы государства размещен соответствующий приказ.

Также среди награжденных этим званием Елена Панченко - заместитель министра юстиции, Сергей Сапун – первый заместитель заведующего секретариата аппарата Верховной Рады Украины, Елена Семеркна – директор департамента Министерства юстиции Украины, Дмитрий Шпенов - председатель подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, нардеп-регионал Владислав Забарский и экс-бютовец Владимир Пилипенко, который входит в “группу Портнова”, тоже бывшего бютовца, а в настоящее время заместителя главы АП.

Все они награждены с формулировкой “за весомый личный взнос в реализацию государственной правовой политики, укрепление законности и правопорядка, высокий профессионализм в защите конституционных прав и свобод граждан”.

Напомним, что Елена Лукаш и Дмитрий Шпенов принимали участие в рассмотрении в Конституционном суде дела об отмене политреформы-2004. А Владимира Пилипенко Первый национальный канал пригласил комментировать трансляцию заседания КС в прямом эфире.