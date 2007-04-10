Чтобы уволить Генпрокурора Ющенко Рада не нужна?

Президент Украины заветировал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре".

Как сообщает официальный сайт Верховной Рады, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул данный закон в парламент со своими предложениями.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла 20 марта этого года Закон „О внесении изменений в Закон Украины „О прокуратуре” (о согласовании с нормами Конституции Украины положения о генеральном прокуроре). “За” проголосовали 236 из 250 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В соответствии с заветированным законом, генеральный прокурор Украины и назначается на должность, и освобождается от должности Президентом при согласии Верховной Рады.

В соответствии с законом “О прокуратуре”, генеральный прокурор назначается на должность при согласии Верховной Рады Украины и освобождается от должности Президентом Украины.