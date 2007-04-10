Цушко хочет научить политические силы считать

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО призывает политические силы подавать объективную информацию о количестве участников акций протеста. Об этом он сообщил журналистам после встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководителями силовых структур.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЦУШКО, в ходе совещания он обратился к В.ЮЩЕНКО с просьбой призвать политические силы давать объективную информацию относительно запланированных ими акций. «Политические силы, к сожалению, блефуют и дают неточные данные о запланированных акциях», - добавил при этом министр внутренних дел.

В.ЦУШКО сообщил, что на сегодняшний день заявлено участие в акциях 725 тыс. человек. «Вы все хорошо понимаете, что это абсурд, что это не точные данные, а нам, в МВД, для того, чтобы обеспечить правопорядок, нужно рассчитывать силы, и для этого нужно, чтобы давали точные данные», подчеркнул В.ЦУШКО.

Он также рассказал журналистам, что в этом вопросе его поддержал секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, организаторы акции в поддержку коалиции заявили, что на Майдане Незалежности в столице собралось 50 тыс. участников акции.

В то же время, по данным милиции, на Майдане Незалежности собралось до 7 тыс. сторонников коалиции.

Охрану правопорядка здесь осуществляют около 700 сотрудников Министерства внутренних дел, в том числе сотрудники следственно-оперативных групп и документирования.

Также, по данным ЦОС МВД, в резерве находится еще 6 тыс. сотрудников МВД, а также тысяча сотрудников органов внутренних дел из регионов Украины.