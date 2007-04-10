Богатырева назвала Тимошенко жуком

Лидер коалиционного большинства Раиса Богатырева считает, что украинский народ не хочет досрочных выборов, и призвала сторонников стоять на улицах до конца.

С таким заявлением Богатырева выступила во вторник на митинге сторонников коалиции.

"Мы вместе с вами будем стоять на улицах и площадях вечного Киева, пока справедливость не будет установлена, восстановлена стабильность и мы прекратим испытывать в очередной раз судьбу", - заявила она.

"Украинский народ не хочет досрочных выборов. Они ему не нужны, поскольку год назад он уже определился. И не изменит своих взглядов", - заявила она.

"Досрочные выборы – это попытка в наших условиях снова начать деление Украины на своих и чужих. Переделить собственность тех же украинцев", - добавила Богатырева.

Она также отметила, что "досрочные выборы никогда не будут способом развития демократии, если они готовятся и проводятся недемократическими средствами и в недемократических условиях".

"Досрочные выборы, которые назначены с грубым нарушением Конституции это не следствие общественного диалога, а пример силы, который удостоверяет, что мы неизбежно движемся к политической диктатуре", - сказала она.

Богатырева также предъявила оппозиции обвинение в разжигании вражды.

"Мы призываем сегодня украинскую оппозицию остановиться. Не продолжать разжигать вражду, не сеять предательство между украинским народом, а бороться вместе с нами за процветание украинской национальной идеи. Она живет в нас!" – сказала она.

"Так как украинская национальная идея – это мы – украинский народ и самое украинское государство. Хватит подтачивать, как шашель то, что вам не принадлежит, довольно коварной циничной политики, довольно прятаться за спину президента страны. Он один для всей нации", - сказала она.

Украинская правда

Прим. Шашель - Коричневый жук размером 2 – 3 мм, личинки которого, развиваются преимущественно в мертвой древесине (мебели строениях и т.п.) иди муке, точат их. // Большой толковый словарь украинского языка