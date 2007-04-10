Блок Тимошенко: пока КС почешется, можно ещё одни выборы провести

Народный депутат, член фракции БЮТ Олег ЛЯШКО сомневается, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отзовет 6 судей Конституционного Суда, которые назначены по его квоте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя информацию в СМИ относительно такого намерения главы государства.

Не «думаю, что глава государства на это пойдет, чтобы его обвиняли в блокировании работы Конституционного Суда», - сказал О.ЛЯШКО.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день в КС «такой расклад сил, что ни одна из сторон не имеет кворума для принятия того или иного решения». Именно этим, по его словам, объясняется и тот факт, что КС на протяжении 8 месяцев своей деятельности не принял ни одного решения. «То же будет и с представлением относительно указа Президента», - сказал народный депутат.

При этом он добавил, что пока КС не вынес конкретного решения, то действует указ о роспуске ВР. «А я думаю, что пока КС рассмотрит этот вопрос, то можно и вторые внеочередные выборы провести», - сказал О.ЛЯШКО.