Присяжнюк: о фальсификациях БЮТ говорит, потому что он ими занимался

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК отвергает обвинение руководства областной организации партии “Батьківщина” в том, что действующая власть создает ей препятствия и фальсифицирует списки кандидатов от партии на местных выборах в регионе.

Об этом он заявил сегодня в интервью УНИАН, находясь с рабочей поездкой в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.

«Претензии эти носят чисто субъективный характер, поскольку эта организация не может определить, кто там в ней главный. Мне все равно, кто придет от БЮТ – или это будет ГУБСКИЙ, или это будет БОНДАРЕВ, или это будет ТИМОШЕНКО, пусть они определят своего лидера, потому что эта каша варится в их кухне и я, как руководитель области, который представляет власть, не буду вмешиваться и мне это не интересно», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он подчеркнул, что у него лично нет никакого влияния на выборы. «Главная задача власти обеспечить избирательный процесс – чтобы своевременно открылись участки, чтобы был соответствующий порядок, и я этим занимаюсь. И вы посмотрите, что в день выборов так будет и никто не будет влиять на избирательный процесс», - отметил губернатор Киевской области.

В контексте этого он заверил, что никто не заинтересован в фальсификации выборов. «Я думаю, БЮТ имеет такой опыт, потому что они неоднократно занимались фальсификациями и сегодня о них заявляют… Все мы заинтересованы, чтобы выборы прошли честно. Мы не готовимся к фальсификациям, потому что то, что сегодня власть имеет поддержку в народе и не нужно ничто фальсифицировать», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он выразил уверенность, что действующая власть сформирует большинство на местах, «потому что те люди, которые сейчас работают со мной, и те люди, которые пошли по мажоритарке это очень образованные люди, которые представляют интересы общин и имеют в них поддержку». «Поэтому заявлять о каких-либо фальсификациях нет никаких оснований», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 4 октября пресс-служба народного депутата Украины, председателя Киевской областной партийной организации ВО “Батьківщина” К.БОНДАРЕВА сообщила, что Киевская областная территориальная избирательная комиссия отказала Киевской областной организации партии “Батьківщина” в регистрации кандидатов в депутаты в Киевский облсовет, вместо этого зарегистрировала избирательный список от псевдоорганизации, которую возглавляет Владимир МАЙБОЖЕНКО, исключенный из рядов партии Юлии ТИМОШЕНКО. "2 октября Киевская областная территориальная избирательная комиссия на своем заседании зарегистрировала списки кандидатов во многомандатном избирательном округе, сформированные и поданные клоном Киевской областной организации “Батьківщина”. Это заседание проходило чуть ли не в секретной обстановке. Ни журналистов, ни кандидатов в депутаты не пускали в зал заседаний", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что к народным депутатам К.БОНДАРЕВУ и Сергею ВЛАСЕНКО, которые пытались пройти в ТИК, правоохранители применили физическую силу.