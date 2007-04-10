Судьи Конституционного Суда дадут экстренный брифинг

Судьи Конституционного Суда Украины в 13.15 планируют дать экстренный брифинг для СМИ в украинском представительстве Российского агентства международной информации РИА "Новости" в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в самом представительстве.

В то же время фамилии судей, брифинг которых готовится в представительстве, неизвестны.

В пресс-службе Конституционного Суда УНИАН отметили, что не владеют информацией по этому поводу.