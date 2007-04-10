Судьи Конституционного Суда дадут экстренный брифинг
12:08, 10 апреля 2007Политика
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Судьи Конституционного Суда Украины в 13.15 планируют дать экстренный брифинг для СМИ в украинском представительстве Российского агентства международной информации РИА "Новости" в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в самом представительстве.
В то же время фамилии судей, брифинг которых готовится в представительстве, неизвестны.
В пресс-службе Конституционного Суда УНИАН отметили, что не владеют информацией по этому поводу.
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