Мороз ожидает кульминации со дня на день
Спикер видит выход
Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ призывает все политические силы искать компромисс «на основе Конституции».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пленарном заседании.
По словам А.МОРОЗА, ситуация в Украине не «такая простая, как она звучит сегодня в устах наших политиков». Он также отметил, что ситуация осложняется тем, что «к большой политике приобщается улица». «Вывести на Майдан, вывести на улицы людей – это сложно, но забрать с улицы – это тоже сложно, может, даже сложнее», - отметил А.МОРОЗ.
Председатель ВР также добавил, что сложно выходить сегодня в Украине из ситуации, «которая разворачивается, заостряется». По его мнению, «очевидно, завтра-послезавтра будут кульминационные в известной мере вещи».
При этом А.МОРОЗ выразил уверенность, что выход из ситуации - «в компромиссе». «Нужно найти компромиссное решение, которое бы, во-первых, удовлетворило политические структуры, но самое важное, чтобы оно удовлетворило общество», - отметил он.
Председатель ВР при этом добавил, что «если в основе этих решений будет лежать Конституция, то тогда все правильно, тогда мы договоримся, если же будут какие-то полиативы за пределами Конституции, то стабильности и надежности в таком решении не будет».
А.МОРОЗ также выразил надежду, что в оппозиции «подавляющее большинство людей ответственных, они думают, они смотрят, как разворачиваются события». Он отметил, что такие люди прекрасно осознают, что когда в решении проблем «принимает участие улица», то ситуация «может выходить из-под контроля».
А.МОРОЗ убежден, что необходимо искать компромисс, и этот компромисс может быть только на основе Конституции Украины.