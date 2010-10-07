Винский напоминает судьям КС о судьбе их коллег в Киргизстане

Иосиф Винский считает, что весь нынешний состав Конституционного Cуда должен уйти в отставку за неконституционное решение об отмене политреформы, и не исключает, что нынешние судьи КС в будущем могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Об этом заявил председатель партии «Народна влада» Иосиф Винский во время видео-конференции на сайте «From-UA».

«Я считаю, что сегодняшний состав Конституционного Суда должен уйти в отставку. И не исключаю, что через определенный период времени может быть так, как в Киргизстане, где принято решение о возбуждении против судей КС уголовного дела за превышение ими должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных решений», - заявил Винский.

По словам политика, «тринадцатый раздел Конституции не предусматривает изменения Конституции решением Конституционного Суда - это факт, который нельзя обжаловать».

Винский заметил, что не видит позитива в решении Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года. «Не вижу никаких плюсов, одни минусы, - политический, юридический, этический и правовой нигилизм. Это серьезная ошибка, которую нужно исправлять. Делать это должны Верховная Рада и Президент», - сказал Иосиф Винский.

Он отметил, что партия «Народна влада», которая отстаивает социал-демократические ценности, выступает за парламентско-президентскую республику. «Я твердо убежден, что путь парламентаризма – единственный путь, который приведет Украину в Европу. Потому что если взять страны с наивысшим уровнем жизни – Швецию, Финляндию, Норвегию, Данию – это все парламентские республики. Потому я думаю, что европейский опыт мы должны перенимать не только частями, как кому выгодно, а полностью», - подчеркнул Винский.

Отвечая на вопрос, не угрожает ли Украине «путинская модель власти» и диктатура, Иосиф Винский ответил: «Есть симптомы. Но надеюсь, что те, кто сегодня принимают решения, своевременно остановятся».

«Российская модель власти для Украины неприемлема, и ничего хорошего для страны и людей она не даст», - прибавил он.