Минюст перевел Указ Президента на английский

Для ознакомления иностранных экспертов Министерство юстиции Украины выставило на своем официальном сайте (www.minjust.gov.ua) перевод на английский язык выдержки из Конституции Украины, Указ Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, а также выводе Министерства юстиции о соответствия этого указа Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, материалы выставлены с тем, чтоб дать возможность иностранным экспертам составить беспристрастное представление о соблюдении конституционных норм Президентом Украины при издании данного указа, а также для ознакомления международной общественности с позицией украинского правительства по данному вопросу.