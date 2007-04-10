Минюст перевел Указ Президента на английский
10:56, 10 апреля 2007Политика
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Чтобы облегчить работу иностранным экспертам
Для ознакомления иностранных экспертов Министерство юстиции Украины выставило на своем официальном сайте (www.minjust.gov.ua) перевод на английский язык выдержки из Конституции Украины, Указ Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, а также выводе Министерства юстиции о соответствия этого указа Конституции Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, материалы выставлены с тем, чтоб дать возможность иностранным экспертам составить беспристрастное представление о соблюдении конституционных норм Президентом Украины при издании данного указа, а также для ознакомления международной общественности с позицией украинского правительства по данному вопросу.
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