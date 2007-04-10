Верховная Рада будет работать внепланово

10-13 апреля состоятся пленарные заседания Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, начало заседаний - в 10.00. Вход - по карточкам аккредитации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, состоится заседание Согласительного совета ВР.

9 апреля на внеочередном заседании парламента председатель ВР Александр МОРОЗ напомнил, что неделя 9-15 апреля не является пленарной, но парламент будет работать в соответствии с постановлением ВР, согласно которому в случае необходимости будут проводиться внеочередные заседания парламента.