Гриценко лично проверил спецподразделение ГРУ

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО уверяет, что ни один из подразделений Вооруженных Сил Украины не приведен в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом он заявил в понедельник вечером в эфире “5-го канала”, комментируя заявление народного депутата, члена Партии промышленников и предпринимателей Льва ГНАТЕНКО, сделанное с трибуны Верховной Рады.

"Ни одна часть не приведена в состояние повышенной готовности, не проводится ни одно мобилизационное мероприятие. Это запретил Президент для всех силовых структур", - подчеркнул министр.

По его словам, "ситуация мониторится от имени Президента группой во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Виталием ГАЙДУКОМ и от имени правительства – вице-премьером Владимиром РАДЧЕНКО на ежедневной основе, и какая-либо, даже неправдивая, информация проверяется".

Комментируя заявления Л.ГНАТЕНКО о том, что он увидел повышенную боевую готовность в одном из подразделений Вооруженных сил, А.ГРИЦЕНКО заверил, что усилена лишь охрана объектов военных частей, подчиненных главному управлению разведки”.

"Принять меры относительно охраны мест хранения оружия, боеприпасов и режимных объектов, обеспечить надежное функционирование объектов жизнеобеспечения и безопасность людей", - процитировал А.ГРИЦЕНКО соответствующий приказ начальника Главного управления разведки (ГУР).

"Но Вооруженные силы как функционировали в штатном режиме, так и функционируют. Ни одного повышения боевой готовности нет в ни одной из военных частей", - отметил министр.

А.ГРИЦЕНКО также рассказал, что за несколько часов до эфира "внезапно проверил это самое подразделение лично, даже без сообщения начальника ГУР".

"Это достойные люди, которые сейчас оторваны от своих семей, круглосуточно дежурят и готовы выполнять те задачи, которые определены. И не нужно их унижать такими сообщениями на всю страну", - цитирует министра обороны “Украинская правда”.