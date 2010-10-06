Тарасюк призывает преодолеть звездную болезнь
Кто не подписал совместное обращение?
Лидер Народного Руха Украины, председатель Комитета парламента по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает, что личные амбиции лидеров определенных оппозиционных партий мешают объединению всех демократических сил.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НРУ.
По словам Б.ТАРАСЮКА, неприсоединение части демократических сил к недавнему заявлению десяти оппозиционных партий относительно решения Конституционного Суда является свидетельством того, что демократическая оппозиция разрознена. «Некоторые лидеры болеют звездной болезнью, которая вместе с излишней амбициозностью становится препятствием объединению всех демократических сил, как это было в 2004 году», – отметил политик.
Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что только преодолев эту болезнь можно говорить о возможной победе объединенной демократической оппозиции на парламентских выборах 2011 или 2012 года. «Без этого объединения нечего говорить о возвращении демократических сил к власти», – подчеркнул он.