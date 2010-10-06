Немыря: МИД Украины искажает заключение ПАСЕ

Заместитель председателя Всеукраинского объединения "Батьківщина" Григорий НЕМЫРЯ считает, что Министерство иностранных дел в своем комментарии относительно принятия Парламентской Ассамблеей Совета Европы Резолюции № 1755 "Функционирование демократических институтов в Украине" искажает заключение этой организации и вводит общество в заблуждение.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Г.НЕМЫРИ.

"Этот комментарий свидетельствует, что у потемкинской демократии теперь появилось и потемкинское Министерство иностранных дел Украины", - сказал Г.НЕМЫРЯ.

В частности, заместитель председателя "Батьківщини" привел такие аргументы. "МИД утверждает, что "последняя резолюция ПАСЕ приветствует появление политической стабильности в Украине, обеспеченной по итогам февральских честных и прозрачных президентских выборов, а также консолидацию власти как необходимое условие осуществления демократических и экономических реформ". Но на самом же деле в Резолюции говорится следующее: "Принимая во внимание обеспокоенность, выраженную относительно концентрации власти новыми лидерами Украины, Ассамблея считает, что консолидация власти новосозданной администрацией, если она достигается с помощью демократических процедур, является понятной, и во многих случаях даже желаемой, однако предостерегает, что такая консолидация не должна привести к монополизации власти одной политической силой, поскольку это подорвало бы демократическое развитие страны", - цитирует Г.НЕМЫРЯ Пункт 3 Резолюции.

Также в Пункте 1 Резолюции говорится следующее: "она (Парламентская Ассамблея) обеспокоена тем, что эта относительная стабильность является слабой, а системные проблемы, которые лежали в основе нестабильности, господствовавшей в стране в последние годы, так и не были решены".

В своем комментарии Г.НЕМЫРЯ также опроверг заявление МИД о том, что "члены представительских органов власти 47 стран-участниц Совета Европы решительно отклонили попытки отдельных политических сил неверно интерпретировать логику внутренних процессов в Украине и по итогам их подробного мониторинга признали их происходящими в соответствии со стандартами демократического управления". "На самом же деле, ПАСЕ признала факты, свидетельствующие об установлении авторитарного режима в Украине, об эрозии демократии и давлении на оппозицию и свободные СМИ, - факты, о которых неоднократно заявляла оппозиция, представители гражданского общества и СМИ", - отметил представитель "Батьківщини".

В частности, в Пункте 12 Резолюции говорится, что "Ассамблея выражает обеспокоенность относительно роста количества заявлений и достоверных сообщений об увеличении притеснений демократических прав и свобод, в том числе свободы собраний, свободы слова и свободы прессы. Она считает вмешательство государственных органов, в частности правоохранительных органов и Службы безопасности, в работу журналистов и медиа-организаций несовместимым с демократическим обществом. Ассамблея призывает власть провести исчерпывающее расследование всех сообщений о притеснениях прав и свобод и исправить выявленные нарушения. Кроме того, она призывает власть гарантировать, что эти действия не приведут к выборочному отбору частот на вещание, а также пересмотреть все решения и назначения, которые могут привести к конфликту интересов, особенно в правоохранительной и судебной сферах".

"Свобода и плюрализм средств информации является краеугольными камнями демократии. Поэтому Ассамблея глубоко обеспокоена последними событиями, которые могут подорвать эти принципы. Она призывает власть предпринять все необходимые меры для защиты свободы и плюрализма средств информации в Украине, а также воздержаться от каких-либо попыток контролировать, прямым или косвенным образом, содержание новостей общенациональных средств информации", - говорится в Пункте 13 Резолюции.

В свою очередь содокладчики Мониторингового Комитета ПАСЕ сделали еще более жесткие выводы по результатам недавнего визита в Украину: "К сожалению, обеспокоенность, которую мы выразили в нашем докладе, в частности относительно притеснений демократических прав и свобод, не только остается актуальной, а даже увеличилась с момента нашего предыдущего визита. Тогда речь шла о единичных случаях, которые мы не могли назвать систематической тенденцией. Теперь же вырисовались определенные модели" (Пункт 5 Доклада). "Недавно произошло редкое событие: четыре судьи Конституционного Суда одновременно ушли в отставку; их заменили судьями, которых считают лояльными к ЯНУКОВИЧУ. Один из судей, который ушел в отставку, заявил, что на него давили. Тот факт, что, по некоторым сообщениям, четыре новоназначенных судьи проголосовали за решение в пользу ЯНУКОВИЧА, только увеличивает противоречивость этого решения и свидетельствует в пользу обвинений в том, что власть намерена любыми путями монополизировать власть в стране", - говорится в докладе (Пункт 7 Доклада).

Также содокладчики подтверждают заключение Венецианской комиссии, утверждая, что "существует очевидная угроза политически-мотивированных назначений в Высший совет юстиции, что может привести к доминированию членов Высшего совета юстиции, которые руководствуются политическими суждениями" (Пункт 10 Доклада).

По мнению МИД, "ПАСЕ тепло приветствует подтвержденное новым руководством Украины стремление обеспечить скорейшее выполнение всех обязательств перед Советом Европы, соблюдение которых в предыдущие годы игнорировалось теми политическими силами, которые сегодня пытаются помешать снятию с нашего государства режима мониторинга СЕ". На самом же деле, говорит Г.НЕМЫРЯ, "Ассамблея также обеспокоена тем, что поспешность, с которой власть внедряет реформы, может негативно отразиться на соблюдении демократических принципов и, в конечном итоге, качестве самих реформ" … поэтому "внедрение этих реформ возможно только в случае четкого соблюдения парламентских процедур и демократических принципов" (Пункт 5 Резолюции).

"Ассамблея призывает власть и руководство Верховной Рады Украины гарантировать, что окончательные варианты проектов законов будут подаваться для получения заключения Венецианской Комиссии перед их принятием в последнем чтении" (Пункт 6 Резолюции) – требование, которое игнорируется после прихода к власти ЯНУКОВИЧА. В частности, Ассамблея обратила особое внимание на неотложную необходимость реформировать судебную систему и систему правосудия и "выражает глубокое сожаление относительно того, что Закон о судоустройстве и статусе судей Украины был принят в июле 2010 с большой поспешностью, не ожидая заключений Венецианской комиссии, за которыми к ней обратилось Министерство юстиции Украины" ( Пункт 7.3.1 и Пункт 7.3.2. Резолюции).

Ассамблея "выражает сожаление относительно решения Верховной Рады отложить до 2011 года вступление в силу пакета антикоррупционных законов, разработанных при помощи Совета Европы" (Пункт 7.4.1 Резолюции) и "призывает Верховную Раду после получения заключения Венецианской комиссии наконец принять законодательные акты, которые находятся на рассмотрении в парламенте, о конфликте интересов и этике государственной службы; о декларировании собственности государственных должностных лиц; о доступе к информации" (Пункт 7.4.3).

Впервые в Резолюции относительно Украины речь идет об обеспокоенности Ассамблеи вмешательством СБУ во внутренние политические дела, отметил Г.НЕМЫРЯ. "Ассамблея выражает обеспокоенность ростом количества достоверных сообщений о незаконном вмешательстве Службы безопасности Украины (СБУ) во внутренние политические дела, включая давление на журналистов, партийных активистов и представителей гражданского общества и их родственников. Она считает такую деятельность неприемлемой для демократического общества и поэтому призывает власть реформировать службу безопасности и ее функции в соответствии с европейскими стандартами" (Пункт 8 Резолюции).

Ассамблея выразила свое мнение относительно ситуации с местными выборами и попытками действующей власти сфальсифицировать их результаты. "Ассамблея обеспокоена тем, что заявления о возможных фальсификациях выборов могут свидетельствовать о недоверии участников выборов к честности проведения и организации местных выборов. Учитывая то, что доверие к процессу организации выборов является крайне важным из-за своей демократической природы, она призывает власть обеспечить сбалансированный состав избирательных комиссий на всех уровнях, включая руководящие должности. Она рекомендует власти рассмотреть возможность принятия дополнительных мер для содействия увеличению доверия участников выборов и избирателей к избирательному процессу" (Пункт 14 Резолюции).

"Таким образом, мы просим потемкинский МИД прекратить дезинформировать Президента ЯНУКОВИЧА и украинское общество", - отметил Г.НЕМЫРЯ в комментарии.