Суд оставил «таможенника Тимошенко» под арестом еще на 2 недели

Печерский районный суд Киева до 23 октября продлил срок ареста бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.

Согласно решению суда, содержание А.МАКАРЕНКО под стражей продлено до четырех месяцев со дня его задержания 23 июня, то есть до 23 октября.

«Это правосудие по-печерски, иным это назвать нельзя. Мы доказывали на судебном заседании, что МАКАРЕНКО не может содержаться под стражей по обвинению в том преступлении, которое он не совершал, и это установлено следствием. И дело по этому преступлению закрыто. То, что суд продлил срок содержания, – это незаконно. И никаких оснований для такого решения не было», - заявил адвокат А.МАКАРЕНКО Юрий СУХОВ.

Кроме того, он сообщил, что защита А.МАКАРЕНКО будет обжаловать это решение.

При этом Ю.СУХОВ не исключил, что в будущем суды будут принимать решение о сроках ареста А.МАКАРЕНКО.

«Будет соответствующее представление, я так понимаю, в апелляционный суд Киева о продлении срока содержания», - отметил Ю.СУХОВ.

При этом он сообщил, что сменили прокурора, который ведет дело А.МАКАРЕНКО, дело было передано в Управление Службы безопасности Украины в г. Киеве, а статья, по которой его обвиняют, была изменена со "служебной халатности" на “злоупотребление властью или служебным положением”.

Сам А.МАКАРЕНКО присутствовал во время объявления решения суда. После объявления решения, когда его под стражей выводили из зала суда, А.МАКАРЕНКО сказал: «Мы будем доказывать свою правоту. По мере сил, а сил – немеряно».

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".