В БЮТ советуют КПУ отречься своего коммунистического прошлого

После сегодняшнего назначения главой Временной следственной комиссии по подготовке изменений к законодательству в связи с решением Конституционного суда Адам Мартынюк вместе со всей фракцией КПУ должны были бы отречься своих прежних обещаний и своего коммунистического прошлого.

Об этом заявил народный депутат фракции «БЮТ-Батькивщина» Александр Сочка, сообщает официальный сайт БЮТ.

«Создается впечатление, что в Украине существуют две КПУ, с одними и теми же лидерами. Первая выступает за парламентскую республику. Вторая становится во главе законодательного укрепления президентской формы правления», - отметил депутат.

По его словам, на прошлых президентских выборах коммунисты убеждали, что в случае победы их кандидата в стране будет отменена должность президента.

«Хочу процитировать слова из биографии кандидата в Президенты Украины Петра Симоненко, размещенной на одном из Интернет-ресурсов: «После возможной победы будут объявлены внеочередные выборы Верховной Рады, после которых президент сложит свои полномочия перед новобраним парламентом и Украина станет парламентской республикой без должности президента», - отметил Сочка.

«Похоже на то, что Партия регионов, пользуясь политической неразборчивостью КПУ, которая жадно хочет должностей и влияния, методически уничтожает своего партнера по провластному большинству. В том числе, вынуждая постоянно отступать от идеологических принципов, программ и обещаний. Вместо этого КПУ то делает бессмысленные заявления о переходе в оппозицию, то, находясь у власти, выступает вроде бы против повышения жилищно-коммунальных тарифов и тому подобное», - сказал народный депутат.

Бютовец считает такие действия КПУ лицемерием и политическим мошенничеством.

«Учитывая последние события коммунистам уместно было бы повесить в своих кабинетах вместо портретов Ленина портреты своего нового вождя Януковича», - резюмировал Александр Сочка.