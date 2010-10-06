Королевская хочет расследовать факты давления власти на бизнес

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства инициирует создание следственной комиссии по расследованию фактов давления власти на бизнес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила глава комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

“По просьбе предпринимателей, чтобы уберечь их от чиновнического беспредела, мы пришли к необходимости создания временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов давления и преследования представителей бизнеса со стороны власти”, - отметила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, основанием для внесения проекта Постановления Верховной Рады «О создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нарушения прав предпринимателей и незаконного преследования субъектов экономической деятельности органами исполнительной власти» стали факты давления и преследования представителей предпринимательства, о которых они заявляли во время недавних Парламентских слушаний на тему «Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса», инициированных и проведенных Комитетом.

«Как известно, украинский бизнес страдает от произвола чиновников и контролирующих органов. Со стороны власти происходит безудержное давление на представителей бизнеса, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Поэтому по просьбе предпринимателей, чтобы уберечь их от чиновничьего беспредела, мы пришли к необходимости создания временной следственной комиссии».

По мнению главы Комитета Верховной Рады, методы контроля бизнеса, применяемые чиновниками, являются противозаконными и нарушающими права и интересы субъектов предпринимательской деятельности. «Нам известно множество фактов уголовных преследований предпринимателей, невозврата НДС, проведения проверок, на которые введен мораторий, - отметила председатель парламентского комитета. - Такие нарушения носят массовый характер и наблюдаются на территории всего государства. Сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства со стороны парламента и создания соответствующей временной следственной комиссии».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, это позволит проверить законность действий властей по отношению к бизнесу и защитить предпринимателей.