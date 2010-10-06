Тимошенко призывает выключить печатный станок НБУ

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть скрывает информацию о реальном состоянии экономики.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Мы внесли в Верховную Раду проект постановления о создании специальной следственной комиссии по работе Госкомстата, по выяснению адекватности показателей, которые они обнародуют, по выяснению, есть ли фальсификация показателей Госкомстата относительно инфляции. Эта специальная следственная комиссия, по нашему предложению, должна четко разобраться, получить все документы об истинном объеме эмиссии в Украине", - напомнила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, общий эмиссионный показатель составляет 78 млрд. грн., что является третью государственного бюджета Украины. "Кстати, это корреспондируется и с публичными заявлениями рейтинговых агентств, которые говорят о том, что в Украине реальный дефицит государственного бюджета уже достиг 40%", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что уровень инфляционных процессов стал результатом сговора Президента Виктора ЯНУКОВИЧА с руководством Национального банка. "Инфляция стала следствием того, что в Украине есть определенный сговор Президента, правительства и Национального банка, и этот сговор обеспечивает неконтролированное печатанье лишних денег. Эти деньги "давят" на экономику Украины, на цены, и каждый человек за последние три месяца стал в три раза беднее", - отметила лидер партии "Батьківщина".

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что обнародованные показатели Госкомстата не отвечают действительности. "Показатели Госкомстата не отвечают реальному состоянию дел. Почему сегодня происходит фальсификация показателей Госкомстата об истинной инфляции, существующей в Украине? Потому что законами Украины предусмотрено, что на показатель инфляции должны индексироваться доходы граждан - пенсии, заработные платы, социальные выплаты", - отметила она.

"Для вычисления индекса потребительских цен 54% потребительской корзины, по которой вычисляется инфляция Госкомстатом, составляют продукты питания. Если цены на продукты питания поднялись вдвое, а это - половина инфляционной корзины нашего государства, то, понятно, не может быть инфляция 0,1. Понятно, что она должна быть как минимум более 50%", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" заявляет, что ее фракция в парламенте будет настаивать на принятии законопроекта об индексации пенсий, заработных плат и других социальных выплат.

"Мы сегодня призываем власть остановить печатный станок Национального банка и вернуться к прогнозируемому поведению Нацбанка, профессиональному поведению, которое прекратит создавать чрезвычайную инфляцию в Украине", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.