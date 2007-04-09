Мороз предложил депутатам оппозиции сложить мандаты

Глава Верховной Рады Александр Мороз предложил депутатам оппозиции сложить свои полномочия.

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады в понедельник.

"Сейчас поступают обращения от людей, что, мол, "посмотрите, половина парламента не работает. Легитимный ли он?", - отметил Мороз.

"Я хочу сказать: парламент абсолютно легитимный. А к тем, кто не присутствует на его заседаниях, я хотел бы обратиться так: "Вы не хотите работать, это ваше дело. Но сложите полномочия, и дайте другим нормально работать", - предложил Мороз.

"И не надо крутить миром и рассказывать о каких-то своих особых причинах. Вам никто не мешал выполнять свои депутатские обязанности", - добавил спикер.

Украинская правда