Мороз предложил депутатам оппозиции сложить мандаты
15:38, 09 апреля 2007Политика
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Спикер: не надо рассказывать о причинах
Глава Верховной Рады Александр Мороз предложил депутатам оппозиции сложить свои полномочия.
Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады в понедельник.
"Сейчас поступают обращения от людей, что, мол, "посмотрите, половина парламента не работает. Легитимный ли он?", - отметил Мороз.
"Я хочу сказать: парламент абсолютно легитимный. А к тем, кто не присутствует на его заседаниях, я хотел бы обратиться так: "Вы не хотите работать, это ваше дело. Но сложите полномочия, и дайте другим нормально работать", - предложил Мороз.
"И не надо крутить миром и рассказывать о каких-то своих особых причинах. Вам никто не мешал выполнять свои депутатские обязанности", - добавил спикер.
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