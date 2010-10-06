Стычка на пороге Печерского суда: журналистов не пускали на заседание
Слушают дело Макаренко
Представителей средств массовой информации не пропускали в здание Печерского районного суда г. Киева, где сегодня рассматривается дело бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, судья запретил журналистам присутствовать на судебном заседании.
|Андрей Кожемякин
В свою очередь, судьи заявили, что журналисты могут войти в здание суда, но без камер.
Когда А.КОЖЕМЯКИН попытался провести всех журналистов, возникло небольшое столкновение с сотрудниками суда. Они заявили, что разрешение на присутствие операторов в зале может дать только судья.
В настоящее время все журналисты и операторы находятся в зале заседания, где продолжается рассмотрение дела А.МАКАРЕНКО.
Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. Относительно А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".