Стычка на пороге Печерского суда: журналистов не пускали на заседание

Представителей средств массовой информации не пропускали в здание Печерского районного суда г. Киева, где сегодня рассматривается дело бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, судья запретил журналистам присутствовать на судебном заседании.

Однако народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН попытался провести журналистов в здание суда.

В свою очередь, судьи заявили, что журналисты могут войти в здание суда, но без камер.

Когда А.КОЖЕМЯКИН попытался провести всех журналистов, возникло небольшое столкновение с сотрудниками суда. Они заявили, что разрешение на присутствие операторов в зале может дать только судья.

В настоящее время все журналисты и операторы находятся в зале заседания, где продолжается рассмотрение дела А.МАКАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. Относительно А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".