У члена ПАСЕ Хорошковский вызывает подозрения

Глава подкомитета ПАСЕ по вопросам медиа, депутат из Финляндии Маркку ЛАУККАНЕН в своем докладе на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы рассказал о нездоровой ситуации в СМИ в Украине и работе спецслужб. Об этом сообщает “ Украинская правда ”.

“Все отчеты указывают на нездоровую ситуацию в СМИ в Украине. Они полны страха. Нападения и угрозы на журналистов возросли. Мы говорим о том, что все большее количество журналистов и представителей СМИ жалуются на увеличение вмешательства владельцев в редакционную политику новостей и, следовательно, роста самоцензуры среди журналистов. Таким образом, взаимосвязь финансовых и политических интересов в Украине негативно влияет на свободу СМИ и плюрализм”, – цитирует издание М.ЛАУККАНЕНА. – В мае этого года ряд журналистов и общественных организаций организовали движение "Стоп цензуре". Но через девять месяцев после президентских выборов журналисты снова жалуются: их бьют, их даже убивают. Широкую огласку получил случай, когда два независимых телеканала - "5 канал" и TVі потеряли свои лицензии на вещание по решению суда. Подозрение вызывает то, что истцом во всех этих случаях был самый мощный медиа-холдинг в Украине - "Интер", владельцем которого является Валерий Хорошковский – глава службы безопасности Украины и член Высшего совета юстиции Украины”.

Как сообщал УНИАН, 5 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине” .

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность вмешательствам СБУ в политические дела, призвала власть расследовать все заявления о притеснениях свободы СМИ и права на собрания, обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти. Кроме того, Ассамблея призвала Киев не допустить монополизации власти и провести реформирование прокуратуры и органов юстиции.