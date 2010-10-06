Азаров назвал «неадекватной» резолюцию ЕНП о ситуации в Украине

Премьер-министр Украины, председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ предложил главе финской партии Центр, действующему премьер-министру страны Мари КИВИНИЕМИ наладить межпартийного сотрудничество.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, такое предложение Н.АЗАРОВ сделал сегодня в ходе встречи с финским премьером М.КИВИНИЕМИ.

По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что более тесное партийное сотрудничество позволяет иметь объективное представление о состоянии дел в странах.

“Многоканальное поступление информации, обмен мнениями, позволяют составить более объективную картину состояния дел в наших странах и способствовать расширению и укреплению сотрудничества”, - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

В.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что в ходе разговора Н.АЗАРОВ вспомнил недавнюю оценку Европейской народной партии ситуации в Украине. И назвал реакцию ЕНП неадекватной. “Зачастую именно недостаток межпартийных политических коммуникаций искажает картину”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ. (Как сообщал УНИАН, 13 сентября с. г. Политическая ассамблея ЕНП одобрила резолюцию, в которой выразила обеспокоенность сворачиванием свободы слова, использованием правосудия в политических силах, а также осудила вмешательство государства Украина в дела партии “Батькивщина”. В документе ЕНП также выразила поддержку украинским партиям, имеющим статус наблюдателей при ЕНП - “Батькивщине”, Народному Руху Украины и “Нашей Украине”, и призвала Президента Украины и власть прекратить антидемократические действия.)

Также в ходе разговора, отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО, Н.АЗАРОВ высказал пожелание, чтобы Европа “слышала все голоса, которые звучат в Украине”, и составляла объективную картину о состоянии дел в Украине и давала объективную оценку.

В свою очередь премьер Финляндии пообещала, что это “интересное”, по ее мнению, предложение Н.АЗАРОВА обязательно будет рассмотрено в партии Центр, и высказалась за развитие украинско-финского сотрудничества.