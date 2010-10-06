От Кличко уходят два депутата?

Сегодня, 6 октября, на заседании фракции Блока Виталия Кличко в Киевсовете депутаты Андрей МИРГОРОДСКИЙ и Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ заявили о намерении выйти из фракции.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на собственные источники в Киевсовете.

Как ожидается, об этом решении будет объявлено на ближайшей сессии Киевсовета, которая состоится завтра, 7 октября.

Кроме того, по информации Lb.ua, следующими фракцию Блока Кличко могут покинуть Валерий ИЩЕНКО и Николай ПАЛАМАРЧУК.

Издание напоминает, что ранее из фракции Блока Кличко исключили Дмитрия АНДРИЕВСКОГО, считавшегося «одним из главных спонсоров Блока». Его исключили из состава фракции за позитивное голосование по вопросу упразднения райсоветов на досрочной сессии. При том, что позже - на плановой сессии, вся фракция также высказалась «за».

«Уже тогда выход Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ и А.МИРГОРОДСКОГО был прогнозируем, несмотря на то, что Д.АНДРИЕВСКИЙ этого не подтверждал», - отмечает Lb.ua.