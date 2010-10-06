России выгодно поссорить Януковича с Европой?

Заявления действующей власти относительно поддержки ее действий со стороны Европейского Союза являются преждевременными.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили сегодня на пресс-конференции президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ, директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО и председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО, комментируя вчерашнюю резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно ситуации в Украине.

«Внутренних тормозов и предохранителей у этой власти, которая так бурно действует, и действует за пределами политического и правового круга, у нее нет. Есть ли внешние предохранители? Есть, и есть внешние тормоза», - сказал И.ЖДАНОВ.

По мнению политолога, для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА очень важное значение имеет впечатление, которое о нем складывается в Европе. Поэтому, по словам И.ЖДАНОВА, В.ЯНУКОВИЧ проводил консультации с европейскими лидерами относительно развития политических процессов в Украине.

«Недаром ГРИЩЕНКО (министр иностранных дел Украины – УНИАН) вчера срочно отбыл на сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это демонстрирует, насколько важны для власти эти вещи», - отметил И.ЖДАНОВ.

Комментируя в целом принятую вчера резолюцию ПАСЕ относительно ситуации в Украине, И.ЖДАНОВ отметил: «Я думаю, что этот процесс можно назвать отрезвлением Европы. Сейчас они поняли, что с демократией (в Украине – УНИАН) проблемы, а стабильность – лишь в головах тех, кто о ней говорит».

В свою очередь, комментируя заявления представителей украинской власти по поводу резолюции ПАСЕ, И.КОЛИУШКО отметил: «Я думаю, что это довольно преждевременные оценки (относительно поддержки Европой действующей власти – УНИАН). И, скорее, это похоже на зомбирование общества, на действия министерства пропаганды, а не на выводы серьезных должностных лиц», - сказал он.

В то же время, эксперт выразил мнение, что определенным политическим кругам, а также Российской Федерации очень выгодно поссорить В.ЯНУКОВИЧА с Европой, как это было с бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ после убийства журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. По мнению И.КОЛИУШКО, если Европа отвернется от В.ЯНУКОВИЧА, то он будет вынужден реализовать внешнеполитический курс только в сторону России.

В свою очередь, Ю.ЯКИМЕНКО также отметил, что украинская власть, говоря о ее поддержке Европой, «выдает желаемое за действительное».

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 октября, сессия ПАСЕ одобрила резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".

В резолюции Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала власть Украины не допустить монополизации власти, продолжить реформу судебной системы и прокуратуры, обеспечить условия для проведения честных выборов в органы местного самоуправления, а также расследовать все заявления о притеснениях свободы СМИ и права на собрания.

ПАСЕ также выразила обеспокоенность фактами вмешательства Службы безопасности Украины в политику.

Резолюцию поддержали 102 депутата, 1 депутат проголосовал против принятия такой резолюции и 6 депутатов воздержались.

Сегодня, 6 октября, Министерство иностранных дел Украины заявило, что в этой резолюции ПАСЕ "приветствует появление политической стабильности в Украине".