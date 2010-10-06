Выборы приближаются: в Одессе напечатали газету-клон

Сотрудники редакции газеты “Свободная Одесса”, забиравшие очередной тираж издания из государственного издательства “Черноморье”, выявили и задокументировали факт печати газеты-клона под одноименным названием и внешне напоминающим газету “Свободная Одесса”.

Такое сообщение распространила редакция газеты “Свободная Одесса”.

По информации редакции, отпечатанная «газета-фальшивка» отличается от оригинала «стилем макетирования, отсутствием исходных данных и главное – содержанием: авторы-издатели поносят в газете-клоне действующего мэра Одессы Эдуард ГУРВИЦА».

Как удалось выяснить сотрудникам «Свободной Одессы», ночью в издательстве был отпечатан 250-тысячный тираж газеты-клона (625 пачек), однако небольшую часть его удалось выявить и задержать.

«Сотрудники типографии, - отмечается в сообщении редакции газеты, - не отрицают факт печати, а также то, что команду выпускать фальшивку они получили от своего непосредственного начальства. Однако сам директор издательства отрицает факт издания в его типографии газеты-фальшивки», - сообщает «Свободная Одесса».

По информации редакции, корреспондентам «Свободной Одессы» совместно с журналистами телекомпаний «Круг» и «РИАК» удалось пройти в печатный цех и пообщаться с печатниками, которые подтвердили факт печати фальшивки и продемонстрировали на видеокамеру журнал с записью выполнения заказа на печать газеты в количестве 250 тысяч экземпляров. Из неофициального общения с руководством типографии стало известно, что указание печатать газету-фальшивку было получено от лиц, представившихся сотрудниками избирательного штаба одного из провластных кандидатов на пост мэра.

«Это уже не первая попытка выпускать газету-клон под маркой «Свободной Одессы», - сообщает редакция издания. - Два года тому назад сотрудниками этого издания уже был выявлен факт издания и распространения похожей фальшивки с одноименным названием, были задержаны и препровождены в Приморский райотдел милиции граждане, занимавшиеся ее распространением. Тогда они сообщили, что подобного рода провокационной деятельностью им было поручено заниматься людьми из окружения экс-нардепа Алексея К.».

Редакция «Свободной Одессы» предполагает, что и «в этом случае за провокацией стоят те же самые лица, и высказывает мнение, что «факт издания фальшивки в государственном издательстве не оставляет сомнения в том, что заказчиков этой провокации следует искать в структурах областной власти, в последнее время явно покровительствующих провокаторам», и во что бы то ни стало пытающихся усадить в кресло мэра провластного кандидата.

По данному факту грубейшего нарушения избирательного процесса и авторских прав редакция газеты “Свободная Одесса” направила обращения к Президенту Украины, в Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины, Центральную избирательную комиссию, а также их структурные подразделения в Одесской области.

«Мы требуем пресечь противоправную деятельность лиц, пытающихся фальсифицировать и сорвать избирательный процесс в Одессе, а также найти и привлечь к ответственности виновных. В свою очередь, мы предпринимаем меры к поиску всего тиража, а также поимке и задержанию лиц, занимающихся распространением фальшивки», - говорится в сообщении редакции «Свободной Одессы».

Сегодня редакция «Свободной Одессы» созвала экстренную пресс-конференцию, посвященную изобличению факта грубого нарушения избирательного законодательства.

В то же время, в ответ на просьбу корреспондента УНИАН прокомментировать ситуацию с печатанием газеты-фальшивки, директор издательства «Черноморье» Владимир НОСАЧ заявил, что не может подтвердить такой факт: «Это - абсурд, у нас даже бумаги не хватает. Разве бы я стал этим заниматься перед выборами?».