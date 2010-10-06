Зварич за 12 лет не помнит такой резолюции ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Украины от Блока “Наша Украина – Народная Самооборона”, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роман ЗВАРИЧ считает, что резолюция ПАСЕ реально отобразила восприятие ситуации в Украине европейцами.

Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом УНИАН сразу после одобрения резолюции 5 октября.

“Она (резолюция – УНИАН), конечно, реально не отображает состояние дел в Украине, но она реально отображает то восприятие этого состояния дел в Украине со стороны, в частности, двух докладчиков и Ассамблеи”, - сказал депутат.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что было бы напрасным ожидать, что Ассамблея так быстро отреагировала на нарушение основных стандартов и ценностей демократии в Украине.

Вместе с тем, по его словам, в резолюции отображены ключевые моменты, которые тревожат “большой пласт украинского народа и не только политически сознательного”.

“Это, в частности, касается вопроса свободы прессы, свободы собраний, вообще свобод как таковых”, - сказал депутат.

Он также обратил внимание на то, что впервые за всю историю членства Украины в Совете Европы в резолюции обращается внимание на усиление роли СБУ в обществе.

“Такого еще не было. И там достаточно четкой прямой речью говорится. Мне кажется, что это достаточно существенное предостережение со стороны Совета Европы”, - заметил Р.ЗВАРИЧ.

Он отметил, что обеспокоенность у европейских депутатов вызывали также и конституционные изменения, доказательством чего, по его словам, является то, что во время следующей сессии ПАСЕ в январе 2011 года, Ассамблея отдельно рассмотрит доклад по этому вопросу.

Депутат также обратил внимание на серьезные предостережения, отображенные в резолюции, относительно проведения местных выборов.

“Я думаю, это достаточно серьезное предупреждение, которое должны были бы услышать в Киеве”, - сказал депутат.

Р.ЗВАРИЧ также отметил, что нынешняя резолюция по Украине в целом стала несколько необычной для ПАСЕ.

“Ассамблея всегда была очень осторожна в своих суждениях, я могу об этом говорить за 12 лет, которые я сюда езжу, но эта резолюция даже для этой Ассамблеи немножечко рискованная. Больше откровенности и возможно несвойственной остроты в формулировках отдельных положений этой резолюции”, - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 5 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность вмешательствам СБУ в политические дела, призвала власть расследовать все заявления о притеснениях свободы СМИ и права на собрания, обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти. Кроме того, Ассамблея призвала Киев не допустить монополизации власти и провести реформирование прокуратуры и органов юстиции.