”Предатели” оппозиции сами ушли из коалиции?

Народный депутат Украины Лев ГНАТЕНКО заявляет, что внефракционные депутаты сами инициировали вопрос, касающийся возвращения коалиции к прежней численности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на внеочередном пленарном заседании парламента, комментируя заявления представителей оппозиции, что депутатов из фракции «Наша Украина» и БЮТ, которые перешли в коалицию, «кинули».

При этом Л.ГНАТЕНКО отметил: «мы были инициаторами того, чтобы пойти навстречу Президенту, и чтобы коалиция сохранила 238 человек».

Он также отметил, что при этом внефракционные народные депутаты будут «занимать свою позицию в соответствии с теми программными принципами, которые приняты их партиями».

Как известно, Л.ГНАТЕНКО входит в Партии промышленников и предпринимателей Украины и вместе с Анатолием КИНАХОМ и еще рядом народных депутатов поддержал коалицию.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Верховная Рада Украины приняла постановление «О внесением изменений в статью 61 Регламента ВР и постановление ВРУ «О предотвращении действий, угрожающих конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине».

Этим постановлением предусматривается исключить ч.4 ст.61 Регламента ВР, в которой зафиксировано, что внефракционные депутаты в индивидуальном порядке имеют возможность вступать в коалицию.

После чего, координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила, что в соответствии с принятым постановлением на сегодняшний день в состав коалиции входят 238 человек – 186 народных депутатов из фракции Партии регионов, 31 – из СПУ, 21 – из КПУ.

Руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом Министров Ян БЕРНАЗЮК, комментируя это решение парламента, отметил, что тем самым ВР юридически подтвердила конституционность и правомерность Указа Президента о прекращении полномочий ВР, поскольку сам парламент признал существование нарушений при формировании коалиции.