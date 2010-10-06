Ющенко указал на слабое место «тушек»

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что народные депутаты от «Нашей Украины» создадут в парламенте собственную фракцию.

Об этом он сказал в интервью «5-му каналу».

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы консолидировать тех политиков, которые являются народными депутатами в парламенте и принадлежат к «Нашей Украине», хотя не только. Безусловно, желание есть», - сказал он.

В то же время, он выразил сожаление, что в соответствии с Конституцией от 1996 года роль политических сил в Верховной Раде является второстепенной.

«Понятие аморфного большинства, которое можно собрать на интересах, является базовым. Консолидация вокруг идей – это сегодня никого не интересует, интересуют «тушки», а через «тушек» ты не можешь передать свою идею», - отметил он.

При этом В.ЮЩЕНКО считает, что идея формирования парламента на партийной основе является правильной. Он отметил, что решение Конституционного Суда отбросило страну на шестнадцать лет назад и приведет к ручному управлению парламентом.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в эфире телеканала ТВi, отвечая на вопрос о возможном раздроблении фракции НУ-НС на 14 фракций, по количеству партий, которые входят в ее состав на данный момент, народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Павел ЖЕБРИВСКИЙ заявил, что члены фракции НУ-НС на заседании 7 октября обсудят формат своей дальнейшей деятельности в парламенте.