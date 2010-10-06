Нардепы собрали для Бута только на ведро валерьянки

Депутаты из фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” на данное время собрали всего 165 грн. для народного депутата Юрия БУТА (внефракционный), которому журналистка «5-го канала» Ольга СНИЦАРЧУК по решению суда должна выплатить 20 тыс. грн. компенсации.

Как передает корреспондент УНИАН, утром в сессионном зале по инициативе фракции БЮТ была выставлена урна с надписью «БУТУ - 20 тысяч».

После того как бютовцы покинули сессионный зал парламента, народный депутат Андрей ПАВЛОВСКИЙ в кулуарах открыл эту урну и отдал журналистам деньги, которые перед камерами посчитали их.

Комментируя тот факт, что собрано мало денег, А.ПАВЛОВСКИЙ отметил, что депутаты от БЮТ будут продолжать сбор средств для Ю.БУТА. Он выразил надежду, что депутаты от Партии регионов также присоединятся к этому процессу и поддержат Ю.БУТА, который входит в состав большинства.

«Но этих денег точно хватит на ведро валерьянки», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в сессионном зале Верховной Рады Украины была установлена урна с надписью «БУТУ - 20 тысяч» для сбора средств народному депутату Украины Ю.БУТУ, который отсудил у журналистки О.Сницарчук 20 тыс. грн. компенсации.

Урна установлена у входа в сессионный зал неподалеку от рабочего места Ю.БУТА.

В интервью УНИАН вице-спикер парламента, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО сообщил, что инициаторами установления этой урны была именно фракция БЮТ.

По его словам, таким образом депутаты «хотят собрать деньги на нестабильное здоровье Ю.БУТА и предложить ему написать заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку из-за впечатлительности ему будет тяжело переносить события в парламенте».

Н.ТОМЕНКО отметил, что этот случай является полной бессмыслицей, поскольку журналисты имеют право освещать события так, как они считают необходимым.

*** Ю.БУТ судился с журналисткой “5-го канала” О.СНИЦАРЧУК из-за ее статьи для интернет-издания “Украинская правда”, в которой журналистка назвала его “отщепенцем”.

Народный депутат в своем исковом заявлении требовал 100 тыс. грн. компенсации за лечение, поскольку утверждал, что был в шоковом состоянии после статьи журналистки.

Суд принял решение взыскать с О.СНИЦАРЧУК 20 тыс. грн. компенсации.