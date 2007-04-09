В парламенте обсудят ”поведение” Ющенко

Верховная Рада Украины сегодня намерена рассмотреть вопросы, связанные с заявлениями Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО во время Пасхальных праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.

В частности, по его словам, представители коалиции обеспокоены заявлениями главы государства о том, что решать сложившийся в Украине кризис, должен исключительно украинский народ.

Со своей стороны, член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО не исключил, что коалиция рассмотрит вопрос о противодействии возможному силовому сценарию выхода из политического кризиса.

Как сообщал УНИАН, в своем обращении к украинскому народу, выступая в Киеве в Национальном заповеднике "София Киевская", В.ЮЩЕНКО, в частности, гарантировал, что не будет никакого общественного противостояния и опасности. «Правоохранительные и силовые органы четко выполняют указания Президента Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, Президент отметил, что подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады «не для противостояния, а ради очищения».

В.ЮЩЕНКО также еще раз отметил, что считает свое решение конституционным и легитимным, а поэтому он не намерен от него отказываться.