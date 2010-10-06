БЮТ покинул сессионный зал
«Затыкают рот»
Народные депутаты из фракции БЮТ покинули сессионный зал парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН отметил, что оппозицию сейчас лишили права на рассмотрение ее законопроектов и «затыкают рот».
«Мы в знак протеста не будем принимать участие в рассмотрении тех вопросов, которые продолжают конституционный переворот в нашей стране», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.
В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил на голосование предложение, чтобы сегодняшнее пленарное заседание проходило до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы повестки дня, в том числе и вопросы, предложенные оппозицией. Эту инициативу спикера поддержали 250 народных депутатов из 300, зарегистрированных в сессионном зале.