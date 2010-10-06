У желающих сдаться в ТИК есть время до вечера

Сегодня, 6 октября, истекает срок подачи в территориальные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов в депутаты как во многомандатном, так и в одномандатном избирательных округах.

Это предусмотрено утвержденным Центральной избирательной комиссией Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября.

Согласно Календарному плану, сегодня также истекает срок подачи в территориальные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя.

В то же время местные партийные организации могут до 7 октября обратиться в ТИК с повторным заявлением о регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список кандидатов в депутаты от своей организации с исправленными в соответствии с требованиями Закона документами.

Претенденты в кандидаты в депутаты, которые выдвигаются в мажоритарных округах, также до 7 октября могут подать в ТИК повторное заявление о регистрации с предоставлением исправленных документов. Эта же норма и сроки распространяются и на кандидатов в мэры, которым было отказано в регистрации из-за ненадлежащего оформления документов.

Территориальные избирательные комиссии должны 8 октября принять окончательные решения относительно регистрации кандидатов в депутаты, а также на должности сельского, поселкового и городского председателя.