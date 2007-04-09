Распущенный парламент опять хочет работать

Сегодня на внеочередном заседании ВР Украины народные депутаты будут обсуждать политическую ситуацию в стране. Об этом заместитель председателя фракции Партии регионов в парламенте Василий КИСЕЛЁВ сообщил «5-у каналу».

Как сообщалось, очередное пленарное заседание Верховной Рады, полномочия которой Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прекратил своим указом от 2 апреля, было запланировано на 17 апреля. А в течение этой недели депутаты должны были работать в комитетах и фракциях.

В последнее время Верховная Рада Украины 5-го созыва провела уже две внеочередные сессии - 2 и 4 апреля. Так депутаты отреагировали на Указ Президента о роспуске парламента.