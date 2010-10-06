Сегодня оппозиции дадут «немного почудить» в ВР

В среду в Верховной Раде в последний раз состоится день оппозиции, когда повестка дня формируется представителями парламентского меньшинства. Фракции БЮТ и НУ-НС планируют создать Временную следственную комиссию, которая будет изучать вопрос соответствия Основному закону решения Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года. Между тем, провластное большинство эту идею не поддерживает, в свою очередь планирует как можно быстрее принять новый регламент работы Верховной Рады, в котором уже не будет дня для рассмотрения законопроектов от представителей оппозиции.

В Верховной Раде уже наработан проект нового регламента, который будет соответствовать нормам Конституции 1996 года, которая не предусматривает создания коалиции и формализации понятия оппозиция. Следовательно, фракции Блока Юлии Тимошенко и Наша Украина-Народная Самооборона планируют воспользоваться последним днем оппозиции в украинском парламенте, сообщил Радио Свобода народный депутат от БЮТ Андрей Шкиль.

«Это будет последний день оппозиции. На четверг уже поставили на голосование по новому регламенту, который лишит оппозицию права на любые действия в парламенте. Мы воспользуемся этой средой и первым вопросом должен стоять вопрос относительно образования Временной следственной комиссии депутатской, которая будет расследовать события, которые мы называем противоконституционным мятежом, имевшем место в Конституционном суде», – говорит оппозиционер.

По словам Андрея Шкиля, проект нового регламента депутатам еще не раздали. Исходя из этого, он делает вывод, что большинство может быть еще не готово к его рассмотрению и принятию. Впрочем, представитель оппозиции считает, что провластные фракции документ не позже следующей пленарной недели, все же, примут.

Народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов заверил, что до тех пор, пока не будет принят новый регламент, работа парламента будет происходить по старым правилам. В то же время, он выразил сомнение относительно возможности создания Временной следственной комиссии по вопросу отмены политреформы 2004 года.

«Мы дадим им завтра провести день оппозиции. Пусть они там почудят немножко. А затем внесем изменения в регламент, согласно Конституции, а там уже нет коалиции. Там уже будут совсем новые правила игры. Чтобы комиссия работала, нужно, чтобы каждая фракция дала своих представителей. Мы не хотим быть посмешищем на весь мир, поэтому никакой такой комиссии не будет», – отметил регионал.

Для создания Временной следственной комиссии народным депутатам необходимо собрать 150 голосов. Оппозиционные фракции имеют такое количество. Впрочем, работа такой комиссии и имплементация ее решений в значительной мере будет зависеть от большинства и нового регламента работы Верховной Рады.